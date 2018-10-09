Из зоны взрыва армейского склада на Украине эвакуированы 10 тысяч человек

После взрывов на территории арсенала Минобороны Украины в Черниговской области проводится массовая эвакуация населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из зоны возможного поражения эвакуировали уже около 10 тысяч человек. Их планируют размещать в том числе в зданиях школ ближайших населенных пунктов, не попадающих в зону поражения, поэтому родителей попросили оставить детей дома.

Напомним, взрывы боеприпасов в армейском складе произошли в ночь на 9 октября возле села Ичня. Территория арсенала занимает около 682,6 га, из которых на 402 га приходится техническая территория.

В радиусе 20 километров над зоной взрыва было закрыто воздушное пространство. Остановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям направила к месту ЧП 220 спасателей и 60 единиц техники, в том числе 21 пиротехнический расчет численностью 105 человек и 39 единиц техники. На месте также находятся усиленные наряды Нацполиции из Киева и Киевской области из 150 человек и 100 нацгвардейцев, направленных для патрулирования.

Напомним, последний мощный взрыв армейского склада на Украине произошел в мае.

Чернигов, Леонид Маковецкий

Чернигов. Другие новости 09.10.18

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