«Цахалу и не снилось»: в уничтожении украинского склада боеприпасов обвинили русские беспилотники

На Украине заявили о причастности России к взрывам на армейском складе в Черниговской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», версию об организованной российской стороной диверсии выдвинул редактор одного из главных пропагандистских сайтов Украины Юрий Бутусов.

По его мнению, ЧП не следует связывать с возможной кражей боеприпасов самими украинскими военными и последующим поджогом для скрытия следов преступления.

«Во-первых, ворам взрывать склады не стоит, они никаких ревизий не боятся, им склады наоборот – целые нужны. Наши старые боеприпасы никто не стремится уже похищать, они уже все давно превысили предельные сроки хранения и нуждаются в проверке и переснаряжении. Во-вторых, никаких следов продажи фрагментов боеприпасов или целых боеприпасов нет, а если бы что-то кто-то хотел украсть после Балаклеи и Калиновки, то уже давно бы засветились эти предметы. Так что это диверсия – это как обычно неприятно слышать тем, кто отвечает за наземную охрану и за ПВО от беспилотников, но это диверсия. Ичня ближе всего к РФ, туда беспилотник также долетит как долетел до Балаклеи. Так что не воровство это, это нападение», – написал Бутусов на своей странице в Facebook.

При этом он раскритиковал власти Украины за непринятие мер по отношению к руководителям военных ведомств, которые не в состоянии организовать нормальную охрану арсеналов. Напомнив, при этом, о похожих инцидентах, которые ранее произошли на складах в Харьковской и Винницой области.

«Через пару недель другие новости закроют тему, и она уйдет в архив также как и предыдущие катастрофы. И то, что мы в который раз по вине дураков потеряли боеприпасов на десятки миллионов долларов, сотрется из памяти», – заявил журналист, добавив, что, скорее всего, «Минобороны заявит, что взорвались старые и не нужные армии боеприпасы, и наконец-то мы утилизировали то, что сами давно хотели куда-то выкинуть».

Позже Бутусов сообщил о том, что по его данным были взорваны «хранилища 120 мм минометных мин, 122 мм гаубичных снарядов, 125 мм танковых снарядов и 122 мм реактивных снарядов «Град»».

«6-й арсенал считался одним из относительно защищенных складов, благодаря наличию контрольно-следовой полосы. Проблемы были, как и во всей армии – неадекватное планирование, неумение работать с людьми и расставлять кадры, нехватка рабочих рук и недостаток финансирования. У меня одна версия причины происшедшего – диверсия», – настаивает Бутусов.

Вместе с тем, в СБУ уже официально заявили, что не исключают вариант диверсии на складах, не озвучивая пока традиционную версию о «русском следе».

«О как! Цахалу-то и не снилось… Израиль Сирию бомбит с расстояния не ближе сотни километров, а тут бравые российские беспилотники полетали над защитницей Европы, выбрали неспешно цель, отбомбились – и домой», – иронизируют по поводу версии своих пропагандистов сами украинские пользователи.

Между тем, несмотря на озвученные конспирологические версии, украинская сторона возбудила уголовное дело по статье «Небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия».

Напомним, взрывы боеприпасов на армейском складе произошли в ночь на 9 октября возле села Ичня Черниговской области Украины. После ЧП из зоны возможного поражения эвакуировали около 10 тысяч человек.

Чернигов, Леонид Маковецкий

Чернигов. Другие новости 09.10.18

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