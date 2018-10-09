Взрывы на армейских складах в Ичне пробили огромную брешь в обороноспособности Украины

На Украине власти, военные и нацбатальоны признали колоссальный урон военному потенциалу «Незалежной» после уничтожения арсенала в Ичне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские военные остались без значительного запаса боеприпасов, дефицит которых и ранее признавали в ВСУ.

Взрывы боеприпасов на территории арсенала произошли в ночь на 9 октября возле села Ичня Черниговской области. После ЧП из зоны возможного поражения эвакуировали около 10 тысяч человек.

Редактор одного из главных пропагандистских сайтов Украины Юрий Бутусов сообщил о том, что были уничтожены хранилища с минометными минами 120 мм, реактивными снарядами БМ-21 «Град», с гаубичными снарядами 122 мм и танковыми снарядами 125 мм. Самой «болезненной» для украинской армии он назвал потерю минометных мин.

«Явно, что это подрыв нашей обороноспособности и материальные потери. У нас нет сегодня патронного завода, и пополнение боеприпасов сейчас ограничено. То есть мы имеем сейчас материальные убытки и боевые, и в некоторой степени имиджевые», – цитирует «ПолитНавигатор» экс-главу Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа.

По мнению Бутусова, произошедшее якобы связано с диверсией, организованной Россией. Подобную версию рассматривают в СБУ и Генштабе ВСУ.

«Одновременно произошло два взрыва, и потом через пять минут – еще два взрыва. Это говорит о том, что это, наверное, диверсия. Если бы это был одиночный взрыв на складах, или там работали люди и был день, и прочее, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий. Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах. Одна из версий – диверсия», – сказал заместитель начальника Генштаба Родион Тимошенко.

Тем временем, украинские радикалы обвиняют местные власти в слабом участии в процессе ликвидации последствий ЧП и создании безопасных условий для населения.

«Снаряды от «Градов» прилетают в 12 км от места событий. Много поврежденных зданий. Также продолжается пожар на местном элеваторе. Работников МЧС почти незаметно. Полиция лишь охраняет банки и другие подобные учреждения. Много «забытых» людей в селе Дружба прямо возле склада… Не хотелось писать о «зрадоньке» и о полном пофигизме. Но так и есть. Поезжайте и убедитесь», – сообщают националисты из запрещенной в РФ организации «С14».

Чернигов, Леонид Маковецкий

Чернигов. Другие новости 09.10.18

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