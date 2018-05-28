Из Москвы в Крым пустили автобусы – дорого

Из Москвы в Крым открыто автобусное движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Мосгортрансе, организованы маршруты «Москва – Ялта» и «Москва – Евпатория». Автобусы отправляются через день. Маршруты проложены через Тулу, Воронеж и Крымский мост. Время в пути – более суток. Любопытно, что стоимость проезда до любого населенного пункта от Москвы до Симферополя, согласно информации Мосгортранса, одинакова – что до Тулы, что до Керчи, что до крымской столицы. А вот желающим доехать до Ялты или Евпатории придется заплатить на 15% дороже.

Кстати, это не единственные рейсы из Москвы в Крым. Ходят и другие автобусы, причем стоимость проезда в них существенно дешевле.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 28.05.18

Пираты, угнавшие «Норд» на Украину, объявлены в международный розыск. / Обвинители России в крушении Боинга доказали преступления Украины в Донбассе. / Польша предложила НАТО вмешаться в конфликт Венгрии и Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»