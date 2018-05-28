Украина «зеркалит» российские приговоры

Москва, Май 28 (Новый День, Анастасия Зук)– Обвинение потребовало для украинского шпиона Романа Сущенко 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил адвокат подсудимого Марк Фейгин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание по делу Сущенко состоялось сегодня в Московском городском суде. Слушания прошли в закрытом режиме. Известно, что прокурор попросил признать украинца виновным в шпионаже и потребовал приговорить его к 14 годам колонии строгого режима. Приговор Сущенко огласят 4 июня.

Отметим, что перед заседанием Фейгин опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, в котором пригрозил РФ ответными мерами от Украины, в случае если обвинение запросит для его клиента слишком жесткое наказание: «Сегодня в Мосгорсуде пройдут прения сторон по делу украинца Романа Сущенко, обвиняемого по ст.276 УК (шпионаж). От стороны обвинения мы услышим о запрошенном сроке наказания для моего подзащитного. Надеюсь, Кремль будет осмотрителен в желаниях, поскольку Вышинскому запросят взаимообразно», – написал защитник.

Как сообщал «Новый День», Сущенко был задержан в Москве в 2016 году. Задержанный уверял, что он специальный корреспондент информационного агентства «Укринформ». Однако, по версии спецслужб, иностранец является полковником украинской разведки и в России занимался шпионажем. В мае этого года СБУ напало на российских журналистов, чтобы вызволить украинского шпиона. Так, руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский задержан и этапирован в Херсон – его дело ведет прокуратура несуществующей Автономной республики Крым. Эсперты, считают, что Киев может потребовать обменять Сущенко на Вышинского.

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