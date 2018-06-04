В Москве вынесли приговор украинскому журналисту

Мосгорсуд вынес приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сущенко был задержан в Москве в 2016 году. Задержанный уверял, что он специальный корреспондент информационного агентства «Укринформ». В «Укринформе» это подтвердили, сообщив, что Сущенко является собственным корреспондентом во Франции, а в Москву он отправился по личным делам.

Спецслужбы заявили, что Сущенко является полковником украинской разведки и в России занимался шпионажем. Прокурор попросил признать украинца виновным в шпионаже и потребовал приговорить его к 14 годам колонии строгого режима. Однако суд вынес более мягкий вердикт: Сущенко признали виновным и приговорили к 12 годам в колонии строго режима.

Напомним, адвокат осужденного грозил, что главный редактор портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский получит приговор, аналогичный тому, что вынесут Сущенко.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 04.06.18

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