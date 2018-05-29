Украина придумала новую российскую угрозу: Они обязательно придут и отожмут…

На Украине придумали новую российскую угрозу: теперь граждан «Незалежной», а заодно и своеных союзников пугают тем, что Россия хочет получить весь Северо-Крымский канал.

Как уже сообщал «Новый День», Северо-Крымский канал, построенный в 1961-1971 годы, пропускал 1,2 млрд кубов днепровской воды в год. После возвращения Крыма в состав России, украинские власти решили «наказать» крымчан, лишив их стабильного водообеспечения, перекрыв поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал. Основной удар «водной блокады» пришелся по сельскому хозяйству. Накануне постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что для решения проблем водоснабжения северного Крыма, РФ обязательно попытается взять канал на украинской территории под свой контроль.

По словам Бабина Россия может прибегнуть к «каким-то силовым или гибридным акциям», а также использовать юридические рычаги – например, получить решение украинского суда по возобновлению водоснабжение Крыма. «Такое произойдет, если какая-то мадам с косой или какой-то господин с Донбасса просто откроет им этот вентиль. Надеюсь, такого не будет», – заявил постпред, настаивая на том, что скорее всего, РФ прибегнет к силе.

Напомним, в начале текущего года один из украинских юристов сделал запрос в Херсонскую областную госадминистрацию (ОГА), попросив предоставить информацию о перекрытии Северо-Крымского канала в 2014 году.

Директор департамента экологии Херсонской ОГА Юрий Попутько, вместо того, чтобы следовать нормам закона и предоставить нужные данные, написал на юриста донос в СБУ и похвастался этим в соцсетях.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 29.05.18

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