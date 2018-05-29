В Феодосии погиб четырехлетний москвич

В Феодосии утонул ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четырехлетний москвич, приехавший в Крым на отдых с родителями, захлебнулся в бассейне частного дома, где семья снимала жилье.

По данным Следственного отдела по городу Феодосия, ребенок остался без присмотра. Малыш пытался достать из бассейна глубиной полтора метра игрушку, но потерял равновесие и упал в воду.

Приехавшая на место бригада «скорой помощи» помочь уже не смогла и констатировала смерть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до четырех лет.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 29.05.18

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