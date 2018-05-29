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Вторник, 29 мая 2018, 18:04 мск

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Охрану Крымского моста усилили тремя бронекатерами

ВМФ России выделил три артиллерийских катера для охраны Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два катера проекта 1204 «Шмель» и катер проекта 1400М «Гриф» прибыли из Астрахани в Керчь и уже приступили к боевой службе. Целью переброски является усиление охраны Керченского моста после неоднократных угроз со стороны Украины.

В будущем также возможна переброска дополнительных сил из состава Каспийской флотилии в данный регион. Правда, неизвестно будут ли катера находиться в Керчи на постоянной или на временной основе, пишет «Военное обозрение».

Катера проекта 1204 предназначены для дозорной службы на реках и озерах, уничтожения речных судов и боевых катеров противника.

Сторожевые катера проекта 1400М типа «Гриф» – патрульные катера. Они предназначены для охраны государственной морской границы в прибрежных районах, проливах и на открытых рейдах портов, на речных и озерных участках.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 29.05.18

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