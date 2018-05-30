МВД РФ получило ряд сообщений о минировании Крымского моста

После открытия Крымского моста в МВД зафиксировали ряд анонимных сообщений о минировании транспортной артерии через Керченский пролив.

По словам начальника Главного управления на транспорте МВД РФ Александра Бревнова, звонки стали поступать сразу же после открытия перехода. К счастью, все поступившие сообщения оказались ложными. Личности двух анонимов уже установлены. «Ряд лиц пытаются дестабилизировать работу переправы», – сообщил Бревнов и заверил, что опасаться терактов не стоит: спецслужбы выполняют все необходимые для обеспечения безопасности мероприятия.

Как сообщал «Новый День», накануне два катера проекта 1204 «Шмель» и катер проекта 1400М «Гриф» прибыли из Астрахани в Керчь и приступили к боевой службе. Целью переброски является усиление охраны Керченского моста после неоднократных угроз со стороны Украины.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 30.05.18

«Мертвый сезон» продолжается: на крымском побережье обнаружено почти 2,5 сотни трупов дельфинов. / Лишь 13% пляжей Крыма получили санитарные заключения о готовности к курортному сезону. / «Нафтогаз» пытается перекрыть «Северный поток-2». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»