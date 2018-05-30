Полонский: Самая большая угроза для Украины – фашисты и демагоги

Украина теряет государственность, потому что в стране у власти находятся «фашисты и демагоги». Об этом заявил вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.

Как уже сообщал «Новый День», постоянный представитель президента Порошенко в Крыму Борис Бабин заявил, что Киев теряет контроль на южными регионами Украины. Особенно это заметно в регионах, граничащих с Крымом.

«Украина теряет свою государственность не из-за Крыма и явно не из-за политики Российской Федерации. Украина теряет свою государственность из-за того, что во власти находятся откровенные фашисты и демагоги, которые для всего украинского народа, как минимум четыре года, которые они находятся у власти, не сделали ровным счетом ничего. Они не реализовали ни одного значимого инфраструктурного проекта. Наоборот, мы видим падение экономики во всех отраслях, внутренние гражданские и элитные конфликты, – цитирует Полонского РИА «Новости». – Именно эта власть несет главную угрозу для самой страны и для ее государственности.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 30.05.18

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