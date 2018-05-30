«Оказался он живой…» Бабченко воскрес из мертвых

Аркадий Бабченко не умер в результате покушения. Глава СБУ Василий Грицак сообщил о том, что убийство журналиста было инсценировкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Бабченко явили киевским журналистам.

По словам Грицака, на журналиста напал бывший участник антитеррористической операции на востоке Украины, которому предложили 30 тысяч долларов, однако СБУ удалось предотвратить убийство с помощью спецоперации. Заказчиком, разумеется, назвали российские спецслужбы.

В СБУ заявили, что подозреваемый в подготовке покушения задержан.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.05.18

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