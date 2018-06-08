Генсек НАТО раскритиковал Украину за спектакль с Бабченко

Спектакль с убийством журналиста Аркадия Бабченко подрывает доверие к прессе. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Методы Украины способствуют росту влияния пропаганды в мире, считает он: «Мы с облегчением узнали, что Бабченко жив. Однако этот инцидент может подорвать доверие к свободной прессе и может быть использован для подпитки пропаганды», – считает Столтенберг.

Он также напомнил, что для демократии остается крайне важным инструмент свободной прессы. «Я лично убежден, что ​единственный способ не стать жертвой фейковых новостей, – это поддерживать независимую прессу, которая способна задавать трудные вопросы и проверять факты и свои источники», – цитирует Столтенберга «РБК».

Как сообщал «Новый День», в конце мая украинские спецслужбы заявили, что Бабченко застрелен. Однако спустя сутки после «убийства» глава СБУ Василий Грицак сообщил о том, что смерть журналиста была инсценировкой.

В ОБСЕ и в международной организации «Репортеры без границ» осудили Украину за ложь о смерти Бабченко и манипуляции общественным сознанием.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.06.18

Крыму предстоят суровые зимы. / Украинская горячка: Киев пугает Кремль модернизированным советским оружием. / Свидетель: Радикалы собирались заживо сжечь президента Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»