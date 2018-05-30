Международные организации возмутились манипуляциями СБУ

В ОБСЕ осудили Украину за ложь о смерти Аркадия Бабченко.

Как уже сообщал «Новый День», гибель российского журналиста оказалась фейком. Сегодня Бабченко – живой и здоровый – появился на пресс-конференции СБУ. Заявлено, что история с его убийством – это спецоперация службы безопасности, а задержанный организатор убийства, якобы, собирался убить еще 30 человек.

«Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять верную информацию общественности», – заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Возмущение инсценировкой убийства Бабченко высказали и в международной организации «Репортеры без границ».

«Репортеры без границ» выражают свое глубочайшее негодование после выявления манипуляций украинских спецслужб, этого нового шага в информационной войне, – написал в Twitter генсек организации Кристоф Делуар. – Для правительства всегда очень опасность играть с фактами, особенно с использованием журналистов для их фальшивых историй».

«Спецоперация СБУ» возмутила и украинцев: «Выставили украинцев идиотами на весь мир», – написал в соцсетях политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Москва, Платон Ефимчук

Москва. Другие новости 30.05.18

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