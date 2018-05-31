Истерика как образ жизни: Украина нашла нового врага

На Украине нашли нового врага.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к постоянным проклятиям в адрес России добавился поток истеричных жалоб на Германию: расчетливые немцы заботятся о своих интересах и совершенно не хотят плясать под дудку Украины.

«Мы должны понимать, что остановить «Турецкий поток» уже невозможно, он у нас заберет примерно 30-40 миллиардов кубометров в год. Если сам «Турецкий поток» столько забирает, то у нас в остатке выходит 50 миллиардов. А это как раз то, на что рассчитан «Северный поток – 2». Тогда получается, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды», – заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

По ее словам, Германия, участвуя в проекте «Северный поток – 2», решает свои экономические задачи, игнорируя интересы Украины.

«Они просто попросили нас относиться к этому вопросу поспокойнее. Я уже считаю, что единственный компромисс по «Северному поток –2», на который Украина может согласиться, это его полный запрет и недопущение строительства. Для нас это – экономически убыточный проект», – цитирует Гопко РИА «Новости».

Напомним, накануне врагами «Незалежной» были объявлены президент и канцлер Германии.

«Это нормандская банда, это антиукраинская коалиция низшего уровня, которая была создана специально для уничтожения Украины», – истерично высказался киевский политолог Алексей Коломиец.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 31.05.18

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