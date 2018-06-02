Изображая жертву: СБУ пугает расправой бывших российских журналистов

Бывших российских, а ныне украинских журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева вызвали в СБУ и сообщили, что организаторы покушения на Аркадия Бабченко – «это люди, которые, безусловно будут пытаться совершить реванш».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спецслужбы Украины продолжают попытки «раскрутить» историю несостоявшегося убийства Бабченко: сначала было заявлено, что организатор собирался убить еще 30 человек, теперь начали предъявлять потенциальные жертвы.

Накануне с правоохранительными органами «Незалежной» встретились с 17 журналистами, переехавшими из России на Украину и, якобы, пропавшими «расстрельный список». Среди них были Ганапольский с Киселевым.

«Списка нам не показали, но понятно, что те люди, которые там присутствовали, они в этом списке были, – заявил Ганапольский. – Нам дали ознакомиться, чтобы показать серьезность этого дела, с некоторыми материалами, которые, кстати, потом будут показаны. И я из этого сделал вывод, <... > что это действительно была серьезная история, с проплаченными деньгами... с целью убийства Бабченко». Что это за материалы, он уточнять не стал, сославшись на подписку о неразглашении.

По словам ​Киселева, в списке, о котором шла речь на встрече, находятся фамилии 47 человек, которые «чем-то настолько неугодны российскому режиму правящему, что там хотят их физической смерти». «Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было особых сомнений, что моя фамилия там есть», – заявил Киселев.

Отметим, Матвей Ганапольский ведет еженедельную программу на радио «Эхо Москвы», принадлежащем холдингу «Газпром Медиа», а жена Евгения Киселева еще в марте работала на «Первом канале».

Кстати, сразу после счастливого «воскрешения» Бабченко представители администрации президента Украины Петра Порошенко предложили ему помощь в получении украинского гражданства. Ганапольский стал гражданином «Незалежной» в июле 2016 года, а вот у Киселева украинского паспорта нет до сих пор, хотя он обращался за получением гражданства еще при Януковиче.

«Оживший мертвец, жена, которая ничего не знала, но сначала пряталась в России, а потом от России, организатор убийства, сотрудничающий с контрразведкой «Незалежной», но не знающий заказчика, исполнитель – маниакальный патриот Украины, теперь еще толпа потенциальных жертв, которых в России уже толком никто не помнит – чем дальше, тем больше эта история напоминает второсортный ситком на провинциальном канале», – отмечает политический консультант Андрей Воронов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.06.18

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