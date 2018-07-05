Экс-министр обороны Украины: ФСБ не собиралась убивать ни Бабченко, ни 47 других «героев»

Так называемый «Список 47-ми» подлежащих ликвидации известных украинских блогеров и журналистов был составлен в интересах президента «Незалежной» Петра Порошенко. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший глава военного ведомства уверен, что в Киеве решили припугнуть критиков действующей власти, для чего и было инсценировано убийство журналиста Аркадия Бабченко, а также составлен список других потенциальных «жертв».

По его мнению, украинские спецслужбы пытаются зачистить информационное поле в стране от негативных публикаций о президенте, повысив его шансы на переизбрание.

«Для чего это было сделано? Во-первых, чтобы запугать, во-вторых, предложить охрану (и многие согласились), чтоб зависели от власти. Таким образом, перед выборами закрыть рот, чтоб меньше говорили что-то про власть против шерсти. Вот и все», – пояснил в эфире одного из украинских телеканалов Гриценко.

Напомним, 29 мая полиция Киева заявила, что журналист Аркадий Бабченко был ранен на пороге своего дома и скончался по дороге в больницу. По факту убийства журналиста было открыто уголовное производство. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив. Руководитель СБУ Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы заказали убийство журналиста, а СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.

Позже в публикациях СМИ появился так называемой «Список 47-ми», с перечнем блогеров и журналистов, в убийстве которых якобы заинтересована ФСБ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что список был получен следствием по итогам инсценировки убийства Бабченко. Между тем Гриценко усомнился в причастности российских спецслужб к скандалу.

«Нужно быть идиотами, или считать кого-то идиотами, что кто-то сидит в ФСБ такой глупый, складывает список из 47 человек и разослал его смс-ками. Мое ощущение, абсолютно твердое, я, конечно, могу ошибаться, но думаю, что не ошибаюсь. Этот список составили тут, в Киеве, под патронатом президента, включили туда на самом деле влиятельных журналистов, разбавили его «порохоботами», – считает экс-глава Минобороны Украины.

Киев, Леонид Маковецкий

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