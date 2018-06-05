«Это прокремлёвская контора!» Дело Бабченко грозит обернуться отставкой главы СБУ

Известная своей русофобской позицией украинская детская писательница Лариса Ницой потребовала от президента Украины Петра Порошенко наказать главу СБУ Василия Грицака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной обратиться к Порошенко стала ненависть к русскому языку, на котором при писательнице разговаривали сотрудники Службы безопасности.

На своей странице в Facebook Ницой рассказала о том, что посетила управление СБУ как фигурант так называемого «Списка 47-ми», состоящего из работающих на Украине блогеров и журналистов, в убийстве которых, по утверждению сотрудников Службы безопасности, могут быть заинтересованы российские спецслужбы. Список, по словам главы Генпрокуратуры Украины Юрия Луценко, был получен следствием по итогам инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Рассказывая о посещении СБУ, Ницой подчеркнула, что относилась к ведомству «как к дружественной структуре, которая заботится о безопасности страны», а значит и о безопасности самой писательницы. Но ее отношение резко поменялось, когда она услышала разговоры сотрудников ведомства.

«Для меня это был шок. Я часто получаю письма на русском языке с угрозами мне и моей семье, о том, что «вот придут ихние...» – и тут какие-то незнакомцы, которые должны в стенах такой важной государственной структуры при выполнении государственных обязанностей говорить на государственном языке – вдруг заговорили со мной на русском языке о каком-то «следователе». Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности», – написала Ницой.

Услышав русскую речь, писательница тут же устроила допрос сотрудникам СБУ, пытаясь разузнать, не являются ли они «агентами Кремля». В свою очередь, они пояснили Ницой, что говорить на русском языке им удобней, и вообще в этом нет ничего удивительного, так как «полстраны разговаривает на русском».

«В одно мгновение СБУ превратилось во вражескую структуру. Передо мной стояли два «ватана», которые понятия не имели о Законе о государственной службе. О том, что они его нарушают, потому что обязаны общаться на украинском. Что их на работу брали со справкой о владении украинским языком, а один из них, как оказалось, русскоязычный и украинским не владеет. А тот, что владеет украинским, абсолютно поддерживает нарушение закона коллегой и становится на его защиту, нарушая закон сам. Я стояла и смотрела на этих двух работников «мне так удобна» и «полстраны разгаваривает на русскам» и я не верила сама себе, что я нахожусь в Службе безопасности Украины. Это кто отвечает за мою безопасность? Эти русофилы? Мою безопасность? Мою? Отвечает за безопасность украинцев тот, кто не понимает значения украинского языка в жизни этой страны, не понимает, что язык – это фактор безопасности? За нашу безопасность отвечает «мне так удобней?» Что еще им «удобней»? Нарушать закон? Что еще им удобно? Покрывать преступников? Предавать страну?», – раскритиковала СБУ Ницой.

Так и не услышав украинского языка, писательница решила «хлопнуть дверью» и отказалась общаться с сотрудниками Службы безопасности, посоветовав им изучить «мову». Помимо выговора Грицаку, Ницой потребовала провести служебное расследование для того, чтобы выяснить, как говорящие на русском языке люди могли получить работу в СБУ.

Стоит отметить, что многие украинские эксперты, не утратившие остатки критического мышления, обрушились с обвинениями на СБУ за «цирк с убийством» Бабченко. По их мнению, эта «сомнительная и непрофессиональная акция» сыграла на руку Москве и безнадежно уронила Украину в глазах мирового сообщества.

Некоторые даже предположили, что авторы «блестящей операции» находятся в Москве, а не в СБУ. По их версии, ФСБ внедрила профессионального агента в ближайшее окружение президента Украины, который и убедил провести эту «хитрую многоходовочку по дискредитации Путина», сыграв на бездумной и безоглядной пропагандистской одержимости Киева происками «кровавого Кремля, тянущемуся к горлу независимой Украины».

В свою очередь, либеральный московский политолог и противник Кремля Станислав Белковский обвинил Бабченко в прямой работе на Петра Порошенко перед очередными выборами президента Украины. По его мнению, вся операция преследовала цель взять под фактический контроль СБУ 47 известных журналистов из «расстрельного списка Путина».

С одной стороны, полагает Белковский, приставленная к журналистам «охрана» сможет отслеживать любые их профессиональные планы накануне важнейших выборов. С другой, по задумке технологов Порошенко, благодарные за спасение от рук «кремлевских убийц» журналисты сами не решатся критиковать своего спасителя и кандидата на высший пост в стране.

Киев, Леонид Маковецкий

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