«Его там не было!» Организаторы «убийства» Бабченко перепутали свою «жертву» с Аваковым

Организатор убийства Аркадия Бабченко (по версии СБУ) Борис Герман заявил, что бывшего российского журналиста не было в «расстрельном списке», ставшем главной уликой по данному делу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Апелляционный суд Киева рассмотрел апелляции на меру пресечения Борису Герману.

Перед началом заседания подозреваемый в организации убийства Бабченко заявил прессе, что самого Бабченко в «том самом списке» не было. Зато, по его словам, в нем был сын министра внутренних дел Украины Аваков-младший.

Герман настаивает, что не является агентом российских спецслужб, а с контрразведка СБУ сотрудничал на общественных началах – «на устной договоренности». Правда, по его словам, после задержания его кураторы на связь не выходили.

Напомним, 29 мая полиция Киева заявила, что журналист Аркадий Бабченко был ранен на пороге своего дома и скончался по дороге в больницу. По факту убийства журналиста было открыто уголовное производство.

На следующий день выяснилось, что Бабченко жив. Руководитель СБУ Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы заказали убийство журналиста, а СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение.

Во время проведения спецоперации сотрудники спецслужбы задержали в Киеве организатора убийства журналиста Бабченко – Бориса Германа. 31 мая Шевченковский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Герман заявляет, что принимал участие в спецоперации украинской контрразведки, однако в ведомстве это отрицают.

Сегодня Апелляционный суд Киева решение суда первой инстанции оставил без изменений, а апелляцию защиты – без удовлетворения.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.06.18

Плохой пример: «Почту России» раскритиковали за боязнь работать в Крыму. / «Не розуміємо!» Офицеру АТО сломали челюсть в кофейне Мариуполя. / Украинские нацисты и геи кормятся у одного спонсора (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»