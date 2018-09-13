Сюжет завораживает: в СБУ дописали дело о недобитом Бабченко

Генпрокуратура Украины объявила о завершении досудебного расследования по делу журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следователей СБУ, убийство Бабченко якобы планировалось в период с 6 апреля по 30 мая гражданами Украины Борисом Германом и Вячеславом Пивоварником.

Целью ликвидации журналиста в Службе безопасности Украины назвали «запугивание населения» Незалежной, в чем, как утверждают в СБУ, были очень заинтересованы спецслужбы России.

Пивоварник, как сообщают в Генпрокуратуре, находясь на территории РФ передавал Герману деньги и необходимую информацию «для организации убийства», а также координировал процесс подготовки к нему. В своем «расследовании» силовики «навесили» на Германа 12 единиц оружия – гранатометы РПГ-26, РПГ-22, пулеметы и автоматы Калашникова различных модификаций, а также 196 боеприпасов.

Напомним, об убийстве Бабченко сообщили в мае в полиции Киева. Однако на следующий день выяснилось, что его гибель была всего лишь инсценировкой, организованной СБУ. Объясняя, зачем это было необходимо, в Службе безопасности Украины заявили о проведении спецоперации по предотвращению покушения.

Задержанный вскоре Герман пошел на «сделку со следствием», и как утверждают силовики, «полностью признал свою вину». Голосеевский районный суд Киева приговорил его к 4,5 годам лишения свободы.

Между тем, во время расследования «покушения» на Бабченко стало известно о списке из 47 известных журналистов и блогеров , которым, по версии СБУ, так же грозила опасность. Усомнившись в том, что список составлялся российскими спецслужбами, эксперты предположили, что инсценировка убийства Бабченко была организована сторонниками президента Украины Петра Порошенко, рассчитывающего остаться у власти. Так как под видом «защиты» известных журналистов, в том числе оппозиционных, официальный Киев смог бы взять их под контроль и, таким образом, повлиять на предстоящие выборы.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.09.18

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