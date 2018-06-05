Крым и Севастополь поднялись в экологическом рейтинге по итогам весны

Крым и Севастополь по итогам весны улучшили свои позиции в «Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации», составленном организацией «Зеленый патруль».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», республика, занимавшая в конце года 61-е место, вернулась к показателям начала осени 2017-го – 59-строчка. Экологи оценили усилия местных властей, волонтеров и общественников, организовавших субботники по очистке и благоустройству территории по всему полуострову и высадке деревьев. В «плюс» также записали акцию по сбору макулатуры в крымской столице и введение запрета на проезд всеми видами транспорта по государственному природному заказнику Демерджи яйла.

При этом основными проблемами продолжают оставаться несанкционированные свалки, в том числе на берегах Симферопольского водохранилища, и слив нечистот. В этот раз к традиционному списку экологи добавили массовую гибель дельфинов на протяжении всей весны.

Самым негативным образом на экологической репутации полуострова отразился скандал с вырубкой краснокнижных можжевельников в Гаспре по разрешение Росприроднадзора.

Севастополь, в свою очередь, смог подняться сразу на 10 пунктов и продемонстрировать свой лучший за долгое время результат – 71-е место.

Эксперты «Зеленого патруля» отметили начало строительства канализационных «Южных» очистных сооружений, очистку от мусора бухты «Соленой» и мыса Сарыч, озеленение города и экологические уроки для школьников.

Впрочем, до лидеров рейтинга Крыму и Севастополю пока далеко. Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е) и Алтайский край (3-е) сохраняют свои места в первой тройке уже несколько сезонов подряд.

Участники топ-10 также отличаются постоянством (Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область и Чувашская Республика и Республика Коми). Лишь Краснодарский край за весну скатился с 9-го на 15-е место.

Самым экологически неблагополучным регионом назвали Свердловскую область.

Рейтинг рассчитывается с 2007 года по итогам каждого сезона и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 05.06.18

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