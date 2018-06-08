Италия готова снять с России санкции и обсудить статус Крыма

Итальянское правительство готово обсуждать с Россией статус Крыма. Об этом заявил новый вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сальвини является лидером партии «Лига», которая вошла в коалицию с партией «Движение «5 звезд» и после выборов в марте 2018 года сформировала новое правительство Италии.

Новый вице-премьер был в Крыму в октябре 2014 года и сейчас, отвечая на вопрос о возможности признания российского статуса Крыма, подчеркнул, что будут обсуждаться все вопросы, в том числе и этот.

Кроме того, итальянский вице-премьер допустил, что Рим наложит вето на продление европейских санкций, связанных с вхождением полуострова в состав России. Этот вопрос будет обсуждаться в Совете ЕС 23 июня.

Сальвини заявили, что в нынешних условиях главная угроза НАТО исходит от Африки, а не от России. «Если мы является членами оборонительного альянса, я бы хотел, чтобы он защищал нас от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока», – цитирует итальянского вице-премьера РИА «Новости».

Рим, Артем Рокотов

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