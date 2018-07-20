Вице-премьер Италии: крымский референдум законен, майдан – проплаченный фейк

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что евромайдан на Украине был псевдореволюцией, проплаченной Западом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», итальянский политик считает законным воссоединение Крыма с Россией. По словам Сальвини референдум, прошедший в Крыму в 2014 году, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией, был проведен законно и честно, в то время как украинский майдан был попросту псевдореволюцией, профинансированной западными спонсорами Киева.

«Был референдум, и за возвращение Крыма в Российскую Федерацию проголосовали 90% населения. Сравните это с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдо-революцией, финансируемой иностранными державами-аналогичной революциям арабской весны. Есть некоторые исторически русские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации», – заявил политик в интервью The Washington Post.

Он также прокомментировал состоявшуюся встречу российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа: «Позитивный знак – сближение между США и Россией является хорошей новостью для Италии и для Европы».

Как сообщал «Новый День», в июне Сальвини заявил, что итальянское правительство готово обсуждать с Россией статус Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.07.18

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