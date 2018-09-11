Антироссийские санкции бессмысленны: вице-премьер Италии анонсировал исторические перемены в Европе

Министр внутренних дел и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил о неизбежности глубоких политических перемен в Евросоюзе в связи с абсолютной бессмысленностью и контрпродуктивностью дальнейшего продления антироссийских санкций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава МВД пообещал, что Италия предпримет усилия по пересмотру «расстановки сил в Европе» в мае 2019 года, когда состоятся выборы в Европарламент.

«В мае следующего года будет историческая возможность наконец поменять расстановку сил в Европе и поменять также отношения со странами, которые находятся вне Европы, – я имею в виду Россию. Я постоянно обращаю внимание правительства на убытки, и я буду продолжать это делать, так как санкции против России не имеют никакого экономического, политического, социального и культурного смысла», – приводит «RT» слова Сальвини.

Как сообщал «Новый День», ранее вице-премьер Италии заявил, что евромайдан на Украине был псевдореволюцией, проплаченной Западом, а Крымский референдум абсолютно легитимен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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