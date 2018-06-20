Как из-под земли: на торговцев в Евпатории будут «охотиться» на электрокарах

В Евпатории решили применить новый способ борьбы с несанкционированной торговлей: к нарушителям подкрадываются незаметно и застают врасплох.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контролирующие органы муниципалитета усилили новой техникой – в его состав вошли электрокары.

Электрокары обладают низким уровнем шума, что позволяет застигать торговцев «на месте» и передвигаться от точки к точке, быстрее, чем нарушители предупредят друг друга. Кроме того, они экологически чисты и не засоряют атмосферу выхлопными газами. Без подзарядки электрокар может проехать около 60 километров, сообщает мэрия, максимальная скорость – 30 километров в час.

«Акцент сделан на мобильность таких групп. Пешие рейды по курортной зоне проводились и раньше. Но стихийные торговцы к ним привыкли, быстро сворачивались и прятались в тени деревьев, пока проверяющие не скроются из вида. Теперь интервал между «летучими патрулями» будет примерно 10 минут. Нарушителей будут доставлять в полицию вместе с товаром», – прокомментировал нововведение глава администрации Андрей Филонов. Он уверен, что теперь муниципальный контроль станет работать гораздо эффективнее.

В составе каждого мобильного патруля – два представителя муниципального контроля и полицейский. Одни имеют право требовать документы, другие – выписывать протоколы. Маршрут электрокаров будет проходить по улицам Дувановской, Фрунзе и набережной Горького. По итогам первой проверки было составлено семь протоколов, сотрудники муниципального контроля провели 12 профилактических бесед с нарушителями.

Интересно, что на официальных сайтах, относящихся к госзакупкам, не удалось обнаружить следов приобретения городом Евпаторией никаких электрокаров. Остается предположить, что здесь сыграли роль связи и личное обаяние Филонова, и передовую технику мэрии одолжило какое-то частное лицо.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.06.18

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