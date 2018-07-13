Заправка для избранных: в Севастополе открыли пункт подзарядки для электрокаров

В Севастополе открыли первую на полуострове заправку для электромобилей. Правда, потенциальных клиентов пока немного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в Севастополе насчитывается не более 15 электрокаров, до сих пор такие авто приходилось заряжать дома.

Первые три месяца за подзарядку обещают денег не брать, какой будет цена потом – не сообщается.

В настоящее время ведутся переговоры об открытии подобных станций в Симферополе и Керчи.

Отметим, что пока продажи экологического транспорта в России крайне невысоки:

за 9 месяцев 2017 года, по данным агентства «Автостат», было продано 66 новых электромобилей против 48 годом ранее.

Кстати, скептически относится к такому транспорту и российский президент Владимир Путин, который, отвечая на вопрос об электрокарах во время «прямой линии» 7 июня текущего года, заявил, что в России нужно развивать продажи автомобилей, работающих на газомоторном топливе.

Возможно, что популярность электрокаров будет расти в приморских городах и поселках. Подобный опыт уже есть у Евпатории, власти которой решили бороться с несанкционированной торговлей с помощью такой техники.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.07.18

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