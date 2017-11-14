Власти хотят освободить от транспортного налога владельцев электрокаров

Кабмин России внес в Госдуму поправку в Налоговый кодекс, согласно которой с будущего года предполагается освободить электромобили от транспортного налога сроком на 5 лет. Об этом сообщил замглавы Минфина Илья Трунин. Чиновник представлял поправку на заседании бюджетного комитета нижней палаты российского парламента.

Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров раскритиковал эту идею, заметив, что транспортный налог в стране рассчитывается с учетом лошадиных сил, чего нет в электромобилях. Он добавил, что в таком виде поправка не может быть утверждена, поскольку транспортный налог является региональным. «Мы договорились, что все льготы по региональному налогу мы на федеральном уровне не принимаем и не компенсируем», – цитирует парламентария «Интерфакс». Макаров предложил доработать поправку, заметив, что такие вопросы должны решаться на уровне регионов.

К обсуждению льготы по транспортному налогу для электромобилей депутаты планируют вернуться сегодня на заседании бюджетного комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что в текущем году рынок новых электромобилей в России вырос на 37,5%. За 9 месяцев 2017 года, по данным агентства «Автостат», было продано 66 новых электромобилей против 48 годом ранее.

В конце октября стало известно, что правительство РФ обдумывает возможность введения в стране поддержки для покупателей электромобилей, а также тех, кто создает для машин на электрических силовых установках необходимую инфраструктуру. В письме вице-премьера Аркадия Дворковича, адресованном всем основным министерствам, предлагалось создать госпрограммы субсидирования покупки, кредитования, а также льготного автолизинга электрокаров. По задумке авторов инициативы, компании-создатели инфраструктуры для электромобилей смогут рассчитывать на налоговые льготы при строительстве зарядных станций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.17

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