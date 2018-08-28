Работа мечты: крымские торговцы решили «бить» чиновников их же «оружием»

В Евпатории противостояние администрации и нелегальных торговцев выходит на новый уровень: обе стороны решили применить современные технологии.

Как уже сообщал «Новый День», евпаторийская администрация по-новому организовала наблюдение за несанкционированной торговлей: работники управления муниципального контроля администрации города ежедневно на электрокарах объезжают набережные, составляют административные протоколы на нарушителей. Эти машинки передвигаются достаточно тихо, что вносит момент внезапности в появление контролеров.

Теперь, чтобы минимизировать влияние регулярных проверок, ответный ход сделала организованная «торговая мафия»: пытаясь отслеживать маршруты инспекторов муниципального контроля, торговцы решили нанять специального человека, который будет «стоять на шухере».

На одном из популярных сайтов появилось объявление о срочной вакансии в Евпатории. Ищут «наблюдателя» – человека, готового «беспрерывно наблюдать за определенными объектами». В объявлении уточняется: «Работа подразумевает беспрерывное перемещение по набережной, где необходимо ходить, иногда бегать, также возможна выдача «служебного гироскутера», но лучше всего подходит простой велосипед».

Требования к претендентам незатейливы: быть внимательным, предусмотрительным и сверхответственным и еще быть всегда на связи. Оплата – 100 рублей в час. «Сама по себе работа легкая, – уточняет работодатель, – на свежем воздухе в виде прогулки по маршруту».

Евпатория, Ольга Картошина

Евпатория. Другие новости 28.08.18

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