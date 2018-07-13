За катастрофу в Горловке: Игорь Безлер подверг жесткой критике руководство ДНР

Власти ДНР привели в упадок промышленную отрасль региона. С таким заявлением выступил полевой командир донецкого ополчения, герой Русской весны Игорь Безлер, жестко раскритиковав руководство республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находящийся в отставке Безлер посетил ДНР и поделился своими впечатлениями от увиденного в одной из соцсетей, на странице своей супруги.

По его словам, многие объекты оказались уничтожены, дорогостоящее оборудование с предприятий вывезено, а его дальнейшая судьба – неизвестна.

«Многострадальный завод имени Кирова. Цех готовой продукции при непосредственном участии Грановского (министр промышленности и торговли ДНР – прим. «НД») тупо разграблен. А там на конец октября 2014 года были комплектующие для нескольких проходческих комбайнов и один комбайн в сборе. Стоимость готовой продукции составляла не один десяток миллионов долларов. Этот завод и все, что там находилось, знаю как свои 5 пальцев. Весь металл со склада этими новоявленными нуворишами также вывезен в неизвестном направлении. Пригоняли кран со «Стирола» и тупо вывозили», – говорится в тексте, опубликованном в аккаунте супруги боевого командира.

Также Безлер уверяет, что был разграблен и 523-й корпус завода «Стирол»: «800 килограммов платиновой сетки исчезли. А эта дорогостоящая сетка предназначена для основного производства «Стирола». Когда забирали платиновую сетку, то рабочим сказали, что в Донецке будет хранить ее надежней. Вот хочется спросить, вы эту сетку сохранили? Если да, то вам ничего не стоит предъявить ее людям. Не думаю, что у республики найдутся средства и возможности купить такую платиновую сетку, чтобы запустить предприятие», – написал командир.

Критическая ситуация сложилась и с шахтами. Безлер утверждает, что по состоянию на ноябрь 2014 года все шахты Енакиево и Горловки находились в рабочем состоянии. Теперь же они закрыты.

«Я не знаю, про какой миллион тонн угля рассказывал глава ДНР Александр Захарченко, но шахтное оборудование порезано на металл. Туда же ушли шахтные кабели, вырезаны главные вентиляционные установки, глубинные насосы для откачки грунтовых вод, режутся копры», – говорится в тексте.

Обеспокоен он и затоплением шахты «Юнком», где в 1979 году произвели подземный ядерный взрыв, чтобы снизить напряжение в горных породах.

«В 2014 году главным требованием было не допустить поднятие грунтовых вод в этой шахте. Теперь руководители ДНР затопление шахты называют «мокрой консервацией». Они считают себя умней тех руководителей угольной отрасли Украины и ученых Государственной инспекции ядерного регулирования, ставивших в 2012 году задачу, чтобы объект «Клеваж» хранился с откачкой воды, чтобы не было выхода радионуклидов на поверхность», – заявил Безлер. По его предположению, шахтная вода попадет в Северский Донец, оттуда в Дон и в Азовское море.

Среди других проблем командир назвал пропажу 45 тысяч тонн угля с эшелонов в Горловке и Енакиево, а также неудовлетворительное состояние дорог и отсутствие нового асфальта, о котором сообщали власти республики.

«Вот интересно, что еще не распилили и не разграбили в республике? У четырех проблем Жадность, Тупость, Воровство и Глупость в республике есть фамилия. И все это – маленькая вершина айсберга разграбления и уничтожения потенциала той территории, что называется ДНР», – заключил Безлер.

Как уже сообщал «Новый День», ранее об опасной обстановке в ДНР сообщил председатель правления общественной организации «Патриотические силы Донбасса», бывший командир донецкой «Альфы» и батальона ополченцев «Восток» и экс-глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский. По его словам, из-за беспечности местных властей и непринятия режимных мер, о чем говорит отсутствие блокпостов, оборонительных сооружений и огневых точек на подъезду к Донецку, украинские ДРГ с легкостью могут попасть в город.

Напомним, в 2016 году Безлер в комментарии корреспонденту РИА «Новый День» сообщил о том, что Новороссия, по его мнению, имеет все шансы на будущее, свободное от агрессии нынешних властей Украины.

Донецк, Леонид Маковецкий

Донецк. Другие новости 13.07.18

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