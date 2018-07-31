Жители Симеиза столкнулись с новой угрозой выселения

Новый генеральный плана Ялты может лишить жилья обитателей Симеиза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители поселка опасаются, что их могут выселить после принятия документа.

Напомним, в октябре 2016 года в Симеизе прошли общественные слушания, во время которых жители поселка раскритиковали предложенный властями проект генерального плана. Часть домов и участков оказались занесены в рекреационную зону. Тогда чиновники попытались убедить крымчан, что принятие документа не приведет к их принудительному выселению, но симеизцы не поверили гарантиям представителей власти, завалив администрацию Ялты замечаниями к проекту. Позже глава Крыма Сергей Аксенов приостановил процесс принятия генплана, обязав согласовать его с правительством республики.

Прошло больше года, и жители Симеиза обнаружили, что разработчик документа проигнорировал их обращения, оставив часть домов на улице Баранова в рекреационной зоне.

«Наши пожелания вообще не учли – часть домов жителей поселка оказались в зоне рекреационных учреждений. Интересна избирательность, с которой подошли к делу разработчики проекта: через дорогу от домов, которые попали в зону рекреации, расположена зона индивидуального жилищного строительства», – рассказал корреспонденту РИА «Новый День» местный активист.

Жители Симеиза подозревают, что их дома, расположенные у моря на участках полученных еще в первой половине прошлого века, интересуют застройщиков, которые планируют построить на их месте отели или другие объекты рекреации. А генплан может послужить официальным поводом для «расчистки» территории. Активисты планируют в ближайшее время встретиться с представителями администрации Ялты, чтобы получить разъяснения насчет того, почему дома жителей поселка снова занесли в зону рекреации, и добиться внесения изменений в документ.

Ранее власти Ялты сообщали о планах принять новый генплан ближайшей осенью.

Симеиз, Леонид Маковецкий

Симеиз. Другие новости 31.07.18

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