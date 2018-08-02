Жители Симеиза: «Генплан Ялты нужен, чтобы избавиться от нас»

Проект генерального плана Ялты ущемляет права жителей Симеиза, при этом соответствует интересам застройщиков. К такому выводу пришли активисты поселка после встречи с представителями администрации города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время встречи жители Симеиза раскритиковали проект документа, так и не добившись основательных разъяснений от чиновников насчет того, почему некоторые частные дома в поселке оказались занесены в зону рекреации. Что, по их мнению, грозит им принудительным выселением, когда генплан будет официально утвержден.

По словам местного активиста, который принимал участие во встрече, замечания к проекту генплана от жителей Симеиза, направленные после слушаний в 2016 году, в администрации просто проигнорировали. Тогда чиновники пообещали внести изменения в документ после поступления письменных обращений недовольных крымчан. Однако спустя более года выяснилось, что дома жителей поселка, расположенные у берега моря на участках, полученных еще в прошлом веке, из зоны рекреации, указанной в проекте, выводить никто не собирался.

«Мы попросили разъяснить, что из себя представляет «зона рекреационных учреждений», в которую занесли наши дома. Нам ответили: «Это зона, которая предполагает расположение гостиниц, мини-гостиниц, мини-пансионатов, парковых зон». Мы удивились – какие парковые зоны и гостиницы, если на этой территории живут люди? Строить будут у нас на головах или как? Нас попытались заверить, что наши дома никто не тронет, но этот генплан – первый шаг к тому, чтобы от нас избавиться», – заявил РИА «Новый День» активист.

Жителей поселка возмутил и сам формат встречи, которая проходила в коридоре местного поссовета. К их удивлению представители власти обозначили мероприятие не как встречу для ответов на вопросы, а как общественные слушания. О которых в Симеизе большинство жителей попросту не знает. Слушания, которые проводились в поселке в 2016 году, имели более массовый и публичный характер: каждый мог задать вопрос руководству администрации или разработчикам проекта. На прошедшей сегодня встрече на вопросы жителей, как отметили активисты, отвечала рядовая сотрудница администрации, продемонстрировавшая незнание многих острых проблем поселка, связанных с проектом генплана. А представителей разработчика документа активисты вообще не заметили.

Всем жителям Симеиза, потребовавшим занести их дома в зону индивидуального жилищного строительства, предложили направить новые письма в администрацию для изменения проекта.

Между тем, в руководстве поселка считают опасения местных жителей необоснованными: «Дома, в которых живут люди, сносить не будут. Если эти дома построены много лет назад, я не представляю подобного механизма, чтобы их снесли. Я в это не верю», – заверил корреспондента РИА «Новый День» руководитель поселка Игорь Дышлевой.

В отделе информационной политики администрации Ялты корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили, что в населенных пунктах региона проходят общественные обсуждения проекта генплана, о чем было сообщено в местной газете и на портале правительства республики. Проведение слушаний предусмотрено постановлением от 19 июля, подписанного главой горсовета Ялты Романом Деркачом. Согласно документу, заключение по результатам обсуждений должно быть опубликовано 24 августа, а предложения и замечания к проекту принимаются до 16 августа.

Как пояснил корреспонденту РИА «Новый День» руководитель департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Эдем Керимов, в 2016 году в Симеизе проводились именно публичные слушания. А общественные обсуждения, которые проводятся сейчас в населенных пунктах региона, являются альтернативой публичным слушаниям, и власти в этот раз решили избрать именно такой формат диалога с местным населением. Касательно того, что обсуждения проводились в коридоре поссовета Симеиза, по словам Керимова, нормами не предусмотрено конкретное место для подобной встречи, и его определяет местный территориальный орган.

По словам ялтинского общественника Сергея Сардыко, местные власти могли сменить формат проведения слушаний из-за того, что в прошлый раз они не были засчитаны Госстроем. По нормам их необходимо было проводить в каждом населенном пункте, но на некоторых встречах присутствовали жители сразу нескольких поселков.

При этом, по его мнению, в Ялте проживает много пенсионеров, которые не пользуются интернетом и не читают местных газет, поэтому о проведении обсуждений могут и не знать. Властям следовало бы расширить инструментарий по оповещению населения. Также Сардыко выразил недоумение относительно некоторых норм проведения обсуждений.

«Меня поразило следующее: допустим, я хочу внести замечания к проекту. Для этого мне надо подписать согласие на обработку персональных данных и подтвердить, что я действую в своих интересах. А если я действую в интересах общества и государства? Нас загоняют в мелкую частнособственническую буржуазную идеологию», – сказал корреспонденту РИА «Новый День» общественник.

Ялтинские активисты намерены провести встречу жителей города с профессиональными архитекторами, которые озвучили бы свое консолидированное мнение по предложенному проекту. Сардыко выразил надежду, что оно не останется без внимания местных властей. При этом общественник обратил внимание на то, что генплан Ялты намерены принять раньше, чем долгосрочную стратегию по социально-экономическому развитию города, что может негативно отразиться на реализации важного документа.

Симеиз, Леонид Маковецкий

Симеиз. Другие новости 01.08.18

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