Жители Ялты намерены судиться с властями из-за проекта генплана

Ялтинские общественники усмотрели нарушение в назначенной процедуре обсуждения проекта генерального плана города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский активист, житель Ялты Сергей Сардыко направил письмо главе местного горсовета Роману Деркачу, указав в обращении на противоречия в подписанных им документах.

Согласно постановлению Деркача от 19 июля, материалы по проекту генплана на портале правительства размещаются с 28 июля по 16 августа, а итоговое заключение должно быть опубликовано 24 августа. В то же время, как отметил общественник, принятое в июне 2018 года горсоветом Ялты «Положение об организации и проведении общественных обсуждений» предусматривает организацию обсуждения в 55-дневный срок с момента оповещения местных жителей. Сейчас, по подсчетам Сардыко, фактическое время ознакомления ялтинцев с проектом города – всего 21 день, что нарушает права горожан.

«Причем это ознакомление почему-то приходится на самый сезон отпусков, и тем более недопустимо сокращение сроков, когда часть граждан может находиться в отпуске – за пределами муниципального образования и не имеет доступа или возможности воспользоваться интернетом», – написал Сардыко на своей странице в Facebook.

Он также указал на приказ министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 года, согласно которому местные органы власти должны обеспечить доступ к материалам генплана не менее чем за три месяца до утверждения проекта. В связи с чем активист сделал вывод, что генплан Ялты может быть принят не раньше, чем 28 октября.

«Получается, что из минимум трех месяцев, отводимых законодательством на всю процедуру, граждане имеют доступ к материалам генплана только 21 день, если не исключать выходных, что, конечно, недопустимо», – возмутился Сардыко.

В письме Деркачу общественник потребовал отменить постановление от 19 июля и объявить новые слушания после того как документы будут соответствовать законам. При этом Сардыко выразил готовность обратиться в суд, если его обращение будет проигнорировано властями.

Как уже сообщал «Новый День», ранее проект генерального плана раскритиковали жители Симеиза, дома которых оказались занесены в рекреационную зону, несмотря на их замечания к документу.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 07.08.18

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