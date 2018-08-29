«Они нас игнорируют!» Жители Ялты подали в суд на горсовет

Горсовет Ялты получил иск от местных жителей, потребовавших отложить принятие генерального плана города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественники усмотрели нарушение в процедуре ознакомления населения с проектом документа.

Иск подал ялтинский активист Сергей Сардыко, ответчик по делу – глава горсовета Роман Деркач, который подписал постановление от 19 июля «О назначении общественных обсуждений по проекту генерального плана муниципального образования городского округ Ялта». Сардыко требует признать документ незаконным и приостановить его действие, а также обязать Деркача издать постановление о проведении публичных слушаний.

Как утверждает общественник, формат общественных обсуждений по генплану лишил жителей региона возможности в полном объеме ознакомиться с документом и получить разъяснения от властей и разработчиков. Кроме того, формат общественных обсуждений не предусмотрен уставом муниципального образования и противоречит ранее принятым документам.

«В горсовете забыли о постановлении предыдущего председателя горсовета Ялты Валерия Косарева, изданном в сентябре 2016 года – о проведении публичных слушаний в очном режиме. Оно не отмененное», – пояснил корреспонденту РИА «Новый День» Сергей Сардыко.

Напомним, генеральный план Ялты пытаются принять в течение несколько лет. В 2016 году прошли публичные слушания, где многие жители региона выступили категорически против принятия документа в предложенном властями виде.

Процедура принятия генплана была приостановлена главой Крыма Сергеем Аксеновым. В июле 2018 года горсовет Ялты объявил о начале общественных обсуждений по генплану города. Но многие жители поселков региона о возможности ознакомиться с документом узнали случайно. Еще большим удивлением для них стало упорное игнорирование предложений и замечаний по проекту со стороны чиновников.

Так, жители Симеиза неоднократно обращались к властям с просьбой вывести их дома из рекреационной зоны, указанной в проекте, которая предполагает, что на территории будут построены гостиницы и отели. Крымчане расценивают это как прямую угрозу выселения с обжитых мест после утверждения проекта, несмотря на то, что чиновники отрицают подобное развитие событий. Однако, как утверждают местные активисты, власти проигнорировали большинство полученных замечаний и оставили дома жителей Симеиза в планируемой зоне рекреации.

Желая привлечь внимание правительства Крыма к проблеме поселка, активисты решили направить коллективное письмо в адрес главы Крыма Сергея Аксенова: жители Симеиза утверждают, что после принятия генплана в предложенном виде, помимо прочего, могут быть уничтожены часть памятника природы – горы Кошка и территории Симеизского садово-паркового комплекса, а также перекрыты доступы к морю. Чтобы избежать катастрофы для поселка, крымчане просят правительство вмешаться в ситуацию и, изучив предложения жителей Симеиза, внести соответствующие изменения в генплан.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 29.08.18

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