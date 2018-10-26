Ялтинцы требуют отправить в отставку главу администрации

Общественники Ялты недовольны работой главы администрации Алексея Челпанова и намерены потребовать его отставки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», призывы об увольнении главы города прозвучат на сходе граждан 27 октября.

Его организатор – местный активист Сергей Сардыко рассказал о сложностях с получением разрешения на проведение митинга. Мероприятие удалось согласовать только в формате пикета и в не очень удобном для общественников месте, отдаленном от центра города.

Одной из главных причин побудивших местных жителей собраться на митинг стало нежелание власти идти на диалог с ялтинцами по острым городским проблемам. В качестве примера Сардыко назвал ситуацию с проектом генерального плана города. Несмотря на проведенные общественные обсуждения проекта, многие важные вопросы жителей Ялты и входящих в состав муниципалитета поселков остались без ответов.

«Люди возмущены. До сих пор ни разработчики, ни исполняющий обязанности главного архитектора Эдем Керимов, ни Челпанов, в прессе, в муниципальной газете не прокомментировали, чем отличается предлагаемый проект генплана от предыдущего. Какие новые транспортные развязки будут? Ведь сейчас город стоит в заторах. Сколько в Ялте должно жить жителей – 300 тысяч, 1 миллион, 2 миллиона? Так как по генплану у нас фактически вторая Ялта будет построена», – сказал РИА «Новый День» Сардыко.

Кроме того, горожане отмечают и проблемы с тем, как выглядит Ялта: «Жители недовольны тем, что Челпанов не занимается городом как дворник. Мэр – это, прежде всего, дворник, ответственный за то, чтобы на улицах не было грязи, антисанитарии. Мусор в Ялте вывозится плохо. Город неухожен», – посетовал общественник.

Между тем, по информации Сардыко, Челпанов перед получением должности главы администрации предоставил недостоверную декларацию – в документе были указаны не все счета. Общественник считает, что подобное нарушение норм является еще одним поводом выразить недоверие Челпанову.

По мнению Сардыко, Челпанов не только «далек от народа», но и является демагогом, реально не контролирующим город, что выражается, в том числе, в неспособности побороть незаконную торговлю.

Между тем, ялтинцы считают, что городу категорически не везет с мэрами. В группах в соцсетях горожане резко высказываются и в адрес республиканских властей: «Народ, это у меня одной или у всех складывается впечатление, что нашу любимую Ялту хотят разорвать, разрушить и стереть с лица земли...

Скажите зачем нам Совмин присылает мэров-однодневок, так сказать. Такое впечатление, им дают украсть, растащить бюджет города в дрыск, а потом провести обыски органами, посадить немного в СИЗО, а потом они будут в Совмине занимать тепленькое место, а за воровство и просто нерациональное использование бюджета кто ответит?», – вопрошают горожане.

Напомним, Челпанов был назначен на должность главы администрации 11 мая. Ранее он работал в ФСО и был советников главы Крыма Сергея Аксенова.

Ялта, Леонид Маковецкий

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