Пассажирскому пароходству в Крыму исполняется 190 лет

1 августа исполняется 190 лет со дня открытия пассажирского пароходного сообщения в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 августа 1828 года в 23 часа 30 минут в евпаторийский порт зашел первый на Черном море коммерческий пассажирский пароход «Одесса».

Пароход мог перевезти семь пассажиров 1-го класса в четырех каютах, 28 пассажиров 2-го класса и 30 палубных пассажиров в летнее время, на той же палубе можно было поставить до 6 экипажей. В соответствии с классом билеты от Одессы до Евпатории стоили 40, 25 и 10 рублей.

Пароход должен был отправляться по воскресеньям в 14 часов из Одессы, прибывать в Евпаторию на следующий день утром, оставаться там до вечера, через сутки приходить в Ялту и в среду вечером возвращаться в Одессу с прибытием туда в пятницу. На самом деле первый круиз вместо пяти суток занял 12.

В советское и постсоветское время в Ялту и Севастополь заходили многопалубные круизные суда, вдоль Южного берега сновали старенькие катера с именами героев-молодогвардейцев и советских писателей. Объявления о том, что «Ульяна Громова» или «Константин Паустовский» сейчас отправятся в Мисхор и Алупку помнят все отдыхавшие в Крыму в течение 40 или 50 лет. Недолгое время подобные катера ходили из Алушты в труднодоступный тогда Судак. Время в пути – 4 часа, цена билета – 3 советских рубля.

В последние украинские годы из Карибского моря на Черное перебрался теплоход «Adriana» – его хозяева рассчитывали на любителей азартных игр, которые будут играть по пути из Севастополя в Сочи и Новороссийск – в море запрещенные в России и Украине казино могли работать легально. На прибыль хозяева судна выйти не смогли.

Регулярно ходили лишь паромы из Евпатории в Турцию – за товаром, когда челноки перешли от клетчатых сумок к крупным партиям курток или ранних (по нашим меркам) арбузов.

Сегодня с пассажирским судоходством в Крыму возникли проблемы. Регулярную круизную линию между Сочи и Крымом пытаются открыть с 2015 года – об этом распорядился лично президент РФ.

Между Таманью и Керчью пытались запустить скоростной катер, который из-за высокой цены не заполнился пассажирами.

В прошлом году было объявлено: между Сочи, Ялтой и Севастополем станет курсировать теплоход «Князь Владимир» – так теперь называется лайнер «Royal Iri», вмещающий 940 пассажиров. Но с первых же дней в круизном расписании начались какие-то сбои, которые объяснили техническими неполадками.

Весной 2018 года дело тоже не пошло. Первый в этом году рейс круизного судна «Князь Владимир» должен был состояться 29 апреля, однако лайнер не смог покинуть Севастополь из-за поломки. Следующий рейс, намеченный на 6 мая, пришлось отменить из-за пожара на судне.

Расписание его движения на августе есть в интернете. Возможно, «Святой Владимир» действительно выйдет в море. Цены этого лета таковы: 8 дней (7 ночей) от Севастополя до Новороссийска и обратно в одноместной каюте можно будет провести за 79 тыс руб, в четырехместной – уложиться каждому из пассажиров в 40 тыс.

Места во всякие каюты есть, а, значит, с прибылью опять возможный проблемы.

Случайно или нет, но в день 190 лет со дня открытия пассажирского пароходного сообщения планируется начать регулярное пассажирское движение судов на подводных крыльях «Комета» по маршруту Севастополь – Ялта – Севастополь. Время в пути должно составить два 2 часа, цена билета составит от 300 до 500 руб. Автобус этот путь проделает за то же время, но за 200 руб. Большая часть дороги проходит вдоль моря.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.07.18

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