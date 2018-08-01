В мэрии Симферополя 25 работников не имеют пола и возраста

Ряд сотрудников мэрии Симферополя не имеют пола и возраста: такой вывод можно сделать из документов конкурса по медобслуживанию чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», определено медучреждение, которое проведет диспансеризацию работников администрации Симферополя.

В документации, сопровождавшей конкурс на оказание этой услуги, сказано, что обязательную процедуру должны пройти 241 сотрудник мэрии.

При этом в техзадании приводится гендерный и возрастной состав пациентов. Медосмотру подвергнутся 83 женщины до 40 лет и 50 сотрудниц старше этого возраста и мужчины (соответственно 60 и 23). То есть пол и возраст 25 сотрудников администрации пока не определены.

На конкурс по оказанию услуги проведения массовой диспансеризации, которая оценена в 686 тыс руб, была пода лишь одна заявка – от ООО «Витапроф», она и победила.

Судя по базе ЕГРЮЛ, среди трех учредителей этой фирмы с уставным капиталом 10 тыс руб есть и человек, фамилия и отчество которого отсылают к семье недолго проработавшего первого замминистра здравоохранения Крыма. В сентябре 2014 года, комментируя увольнение Аблямита Зиядинова, глава правительства республики Сергей Аксёнов рассказал о закупке лекарств, на которой тот «допустил прокол»: «Конкурсы были подготовлены под одного игрока без всякой конкуренции и с завышением цен практически на 30%».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 01.08.18

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