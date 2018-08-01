Плохо стоял: крымчанин сдал чужой автомобиль на металлолом

Предприимчивый крымчанин решил отвезти в пункт приема металла неисправный автомобиль, правда, чужой.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, машину 53-летний житель Симферопольского района присмотрел на территории одного из гаражно-строительных комплексов крымской столицы. Ночью он подогнал эвакуатор и с его помощью вывез автомобиль, после чего сдал на металлолом. Полученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 01.08.18

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