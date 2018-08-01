Сибирские шаманы натравили на крымских медуз слонов – версия чиновников (ФОТО)

В Евпатории в море купаются слоны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце прошлой недели местные берега атаковали огромные медузы. А вчера на центральном евпаторийском пляже были замечены два колоритных «туриста», которые прибыли поплескаться в море. Огромные млекопитающие произвели фурор.

Одни горожане были возмущены, тем, что слонов выкупали рядом с отдыхающими: «А потом в этой воде, люди плавают».

Других же появление животных на пляже и набережной порадовало: «Здорово! Это удивительное зрелище».

Третьи встали на защиту огромных млекопитающих: «Боже, столько возмущения по поводу купания слоников в море. Имейте совесть, ведь тоже жарко. Ничего вам и морю от их купания не будет. Тем более, что многие люди грязные, потные с собаками купаются».

По версии местных чиновников слонов призвали сибирские шаманы. «Было нашествие медуз. Тут узнаю, что из Сибири приехали шаманы, и мы попросили их помочь избавиться от медуз. Они согласились, но предупредили, что природа не терпит пустоты и обязательно, что-нибудь другое произойдет. Шаманы покружили в танце, медузы раз и исчезли, но из воды вышли слоны», – заявил РИА «Новый День» глава администрации Евпатории Андрей Филонов.

Позже выяснилось: слоны цирковые, но фантазия Филонова имеет право на жизнь, так как медузы, после купания слонов, все-таки отступили от евпаторийских берегов.

После морских ванн «циркачи» отправились гулять по набережной.

Фото Максима Гончарова

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 01.08.18

Плохо стоял: крычанин сдал чужой автомобиль на металлолом. / Крым дешевеет: цены на отдых у моря существенно упали. / Здесь вам не Украина: крымский суд признал блогера ответственным за «базар». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»