Скандально известный главврач психбольницы Севастополя сменила Крым на Израиль

Внутренний конфликт в департаменте здравоохранения Севастополя привел к увольнению главврача городской психбольницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ирина Шадрина больше не возглавляет медицинское учреждение, исполняет обязанности руководителя больницы Лариса Касьянова.

Отметим, что в 2016 году в Севастополе произошел скандал, связанный с Шадриной. Работающие в учреждении медики подали коллективную жалобу на главврача, заявив, что у Шадриной, по их мнению, «нездоровая психика». Работники больницы обвинили ее в некомпетентности, потребовав провести проверку на соответствие занимаемой должности. Тем не менее, Шадрина все это время продолжала руководить учреждением.

По данным издания ForPost, после увольнения из местной психбольницы, Шадрина отправилась в Израиль, где намерена продолжить врачебную карьеру.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 01.08.18

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