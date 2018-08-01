Дорогу к ЮБК обезопасят для пешеходов надземными переходами

В Крыму решили обезопасить для пешеходов одну из самых оживленных трасс республики «Симферополь-Ялта».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферопольском районе построят три надземных пешеходных перехода в населенных пунктах, расположенных у дороги. Объекты возведут в селах Лозовое, Заречное и Перевальное.

По информации Службы автомобильных дорог Крыма, строительные работы уже начаты.

«Строительство переходов позволит разделить пешеходные и транспортные потоки в разные уровни, повысить пропускную способность автомобильной дороги и безопасность движения пешеходов и автотранспорта на одном из самых востребованных направлений Крыма. Надземные пешеходные переходы будут оборудованы подъемными устройствами, предусмотрено освещение сооружений», – сообщили в Госкомитете дорожного хозяйства Крыма.

По данным комитета, длина перехода с учетом лестничных сходов составит почти 65 метров. О6ъекты будут возвышаться над дорогой на высоте 6 метров.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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