Симферопольская ТЭЦ увеличит мощность за 20 миллиардов рублей

«КрымТЭЦ» собирается увеличить мощность Симферопольской электростанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по расширению и модернизации оборудования электростанции запланированы на 2019 год. Они будут проведены в несколько этапов. На первом этапе на электростанции на базе газовых турбин будут установлены три дубль-блока каждый мощностью по 60 мегаватт. На втором этапе модернизируют имеющиеся паровые турбины и котлы. Это позволит увеличить мощность ТЭЦ до с 86 до 300 мегаватт.

По словам гендиректора «КрымТЭЦ» Тараса Целого, необходимость модернизации возникла в связи с ожидаемым дефицитом электроэнергии. На данные работы собираются потратить около 20 миллиардов рублей. При этом Целый отмечает: реконструкция будет профинансирована за средства «КрымТЭЦ» и она не скажется на тарифах для крымчан.

Между тем, в январе 2022 года «КрымТЭЦ» планирует приступить к выводу из эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ как морально устаревшей и экономически не эффективной. В компании подчеркивают, что реконструировать данную ТЭЦ не целесообразно, поскольку в Керчи утверждена схема теплоснабжения, предусматривающая децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской электростанции.

Симферополь, Анастасия Зук

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