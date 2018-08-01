российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 августа 2018, 16:17 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко, Анонсы

Симферопольская ТЭЦ увеличит мощность за 20 миллиардов рублей

«КрымТЭЦ» собирается увеличить мощность Симферопольской электростанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по расширению и модернизации оборудования электростанции запланированы на 2019 год. Они будут проведены в несколько этапов. На первом этапе на электростанции на базе газовых турбин будут установлены три дубль-блока каждый мощностью по 60 мегаватт. На втором этапе модернизируют имеющиеся паровые турбины и котлы. Это позволит увеличить мощность ТЭЦ до с 86 до 300 мегаватт.

По словам гендиректора «КрымТЭЦ» Тараса Целого, необходимость модернизации возникла в связи с ожидаемым дефицитом электроэнергии. На данные работы собираются потратить около 20 миллиардов рублей. При этом Целый отмечает: реконструкция будет профинансирована за средства «КрымТЭЦ» и она не скажется на тарифах для крымчан.

Между тем, в январе 2022 года «КрымТЭЦ» планирует приступить к выводу из эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ как морально устаревшей и экономически не эффективной. В компании подчеркивают, что реконструировать данную ТЭЦ не целесообразно, поскольку в Керчи утверждена схема теплоснабжения, предусматривающая децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской электростанции.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.08.18

Дорогу к ЮБК обезопасят для пешеходов надземными переходами. / В мэрии Симферополя 25 работников не имеют пола и возраста. / Эротика и зомби: детей в севастопольском лагере развлекают фильмами для «взрослых». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров