На Азове барабуля сменит пиленгаса

Федеральное агентство по рыболовству скорректировало разрешенные объемы вылова рапаны и барабули в текущем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Рыбнадзор согласился с биологическим обоснованием и предложением ученых. О совету специалистов объемы добычи рапаны в Азовском море в 2018 году увеличены почти втрое – с 900 тонн до 2500 тонн. Рапана – это моллюск, который наряду с пахлавой и кукурузой настойчиво предлагается крикливыми разносчиками посетителям крымских пляжей. В качестве крымских сувениров продают ракушки рапаны.

Хорошо, что Феодосия успела провести свой фестиваль рыбной кухни «Барабулька». Потому что по поводу разрешенных объемов вылова со специалистами Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (ФГБНУ «АзНИИРХ» ) согласились и касательно барабульки. Ее добыча перемещается с Черного моря на Азов.

В Черном море вылов барабули (она же султанка) уменьшен на 50 тонн (с 1040,505 т до 990,505 т), а в Азовском, наоборот, на те же 50 тонн увеличен: со 104 до 154 т.

Кроме того, приказом министра сельского хозяйства РФ с 6 августа до конца года запрещен вылов пиленгаса в Азовском море

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 01.08.18

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