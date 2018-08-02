«Дело архитекторов» в Крыму получило продолжение

В Крыму на новый виток вышло «дело архитекторов»: возбуждено уголовное производство в отношении главного архитектора Черноморского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по РК, чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, подозреваемый внес ложные сведения в акт приемки выполненных работ: указал, что подготовка правил землепользования и застройки сельских поселений завершена, хотя знал, что работы по муниципальному контракту в рамках федеральной целевой программы развития Крыма выполнены не в полном объеме. Таким образом чиновник причинил ущерб бюджету администрации Черноморского района на сумму более 5 млн рублей, сообщили в СК.

Напомним, серьезные претензии к работе архитекторов появились в Крыму в 2016 году. Сначала за взятку был задержан главный архитектор Керчи, потом без постов остались руководители архитектурных подразделений в мэриях Ялты и Симферополя, а также главный архитектор республики. Основная претензия – саботаж проблемы самостроев.

« Размер бедствия превышает все наши прогнозы, так как все ответственные за выдачу разрешительно-согласовательных документаций раздавали их с легкой руки. Мы-то думали, что они работают по разрешительным документам, а оказалось, что оснований для выдачи документов нет. Более того они скрыли от нас информацию, она вылезла только после появления проблем», – отметил тогда глава Крыма Аксенов.

В 2017 году было принято решение назначать на должность главного архитектора крымчан.

«К сожалению, приезжающие сюда работники не знают наших нюансов. Им нужно полгода, чтобы вникнуть. А сегодняшняя задача нашей архитектуры – разобраться с наследием украинского периода. На мой взгляд, люди, которые работали и проживали в Крыму, имеют больше шансов успешно завершить этот процесс. Поэтому тут нужен местный человек», – прокомментировал решение глава РК.

Однако, как оказалось, такой подход не решает проблему коррупции.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.08.18

02 августа ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / «Скушай заячий помет»: уровень медицины в Керчи стремится ко дну. / Сергей Аксёнов ушел в отпуск, но может вернуться в любой момент. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»