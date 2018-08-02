Россия – не враг: в Польше заявили, что поддержка Украины наносит стране большой вред

Польше не надо было ставить интересы Украины выше собственных, тогда бы у нее не было проблем ни с Россией вообще, ни с газом в частности. Об этом заявил известный польский политический активист и отец действующего премьера страны Корнель Моравецкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почетный спикер польского Сейма подчеркивает: Россия не проводит агрессивной политики ни в отношении Польши, ни в отношении Украины. Основную угрозу для своей страны он видит в Германии:

«Немцы хотели поляков уничтожить, россияне – «только» освободить. Это принципиальная разница. Ведь мы сами не победили Гитлера – от немецкой оккупации нас освободили Советы», – напомнил Моравецкий, добавив: хотя СССР и принес Польше «новую оккупацию», сегодня Москва не заинтересована в военном противостоянии с поляками: «Уже четыре года они прикладывают все усилия для того, чтобы не занимать Донецк, что уж тут говорить об агрессии в отношении Польши».

Проблемы у страны, по мнению Моравецкого, возникают из-за собственной антироссийской политики: По его мнению, проблема газопровода «Северный поток – 2», несмотря на всеобщее мнение, возникла из-за плохой восточной политики Варшавы. «Россия хотела провести вторую нитку «Ямала» через Польшу. Мы с этим не согласились, потому что газопровод должен был быть проложен через Белоруссию, а не через Украину, – цитирует политика Do Rzeczy. – Если бы мы не поставили интересы Украины выше собственных, русским не надо было бы договариваться с немцами. А мы сейчас будем переплачивать за американский газ. Отсутствие правильных отношений с Россией постоянно нам вредит. Обидно, что недоразумение портит отношения между двумя самыми большими народами в регионе».

Что же касается Украины, то в том, что происходит есть доля вины и Польши, заявляет Моравецкий: «Это своего рода гражданская война, столкновение двух точек зрения. Одну из них поддерживает Россия, а мы поддерживаем другую сторону. Мы не делаем этого непосредственно, но отправляем на Украину технику».

Политик отметил: в Крыму первыми начали россияне, но до этого в Киеве свергли демократически избранного президента Януковича, который пользовался огромной поддержкой на востоке и юге страны, где сильны пророссийские настроения. ««Конечно, лишение соседнего государства его территории – это нарушение международного права, но кроме этого есть право народов на самоопределение. Россияне взяли Крым без сражений: люди выразили свою волю путём референдума», – подчеркнул Моравецкий.

Варшава, Платон Ефимчук

Варшава. Другие новости 02.08.18

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