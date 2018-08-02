Путешествуйте по Крыму: президенту Украины подсказали, как лечиться от стресса

Петру Порошенко подсказали, как лечится от стресса и как с пользой побывать в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация президента Украины обнародовал список подарков, полученных главой «Незалежной» с 2014 по 2017 год.

«Чаще всего дарили книги, картины, макеты и модели техники и вооружения, а также предметы, связанные с украинский историей, идентичностью и культурой», – сообщил телеканал «112». Всего в перечне 358 позиций – во многих из них значатся несколько экземпляров либо видов подарков.

Среди них оказались книги «Лекарство от стресса: мудрые советы на всякие жизненные случаи» и «Притчи разума. Библиотека премудрости современного человека» с дарственными надписями авторов. А также путеводитель по Крыму от неизвестного дарителя.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.08.18

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