«Не уедем, пока не договоримся»: бизнесмены Словакии будут работать в Крыму

Словакия может инвестировать в агропромышленный комплекс и туристическую сферу Крыма. Об этом заявил вице-премьер РК Виталий Нахлупин по итогам первой встречи с предпринимателями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», делегация политиков и бизнесменов Словакии прибыла на полуостров 1 августа. Украина пыталась помешать этому визиту, но в правительстве страны посоветовали «Незалежной» сменить тон и не указывать гражданам других государств, что им делать:

«Это частная поездка, и мы не представляем, каким образом мы вообще имели бы право что-то такое запрещать, – заявили в пресс-службе МИД Словакии. А председатель парламента Словакии Андрей Данко отметил, что украинский посол не вправе запугивать словацких парламентариев законами «Незалежной»: «Я против проявлений русофобии. Кроме того, надо понимать, что ездить в регионы, статус которых является спорным, – одна из задач политиков. То есть они должны иметь возможность собственными глазами оценить ситуацию в регионе, а потом предоставлять ту или иную информацию гражданам страны».

Прибыв на полуостров, глава словацкой делегации, депутат Национального совета Словакии Петер Марчек заявил: «Нас предупреждали, что если мы поедем в Крым, то Украина нам запретит въезд в свою страну. На что я могу сказать? Что мне очень жаль. Потому что жители Украины – это славяне. Разве они виноваты, что имеют такое правительство? Это не мои проблемы, если они запретят». И добавил: «Крым был для меня, есть и будет всегда русский».

Оценивая потенциал сотрудничества, Марчек отметил: «У вас есть огромные возможности. Мы не уедем от вас, пока не подпишем хотя бы один маленький контракт или договор».

«Точка соприкосновения, возможно, будущих инвестиций Словацкой Республики, конечно же, это санаторно-курортный комплекс. Немаловажная часть – сельское хозяйство. Это виноградарство, виноделие, особенно современное, – заявил Виталий Нахлупин. – Винный кластер имеет большой потенциал. Есть трудовые компетенции, исторический опыт, благодатная земля Крыма дают нам преимущество на мировых рынках в части развития этой отрасли.

В ходе визита будут обсуждаться и возможности взаимодействия в судостроении: «Мощности, которые мы имеем на наших судостроительных заводах, говорят, что мы можем создавать уникальные корабли и плавсредства», – отметил крымский вице-премьер.

«Уверен, что бизнесмены из Словакии найдут для себя целый ряд направлений, по которым возможно дальнейшее сотрудничество, – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. – Глубоко убежден в том, что подобные встречи принесут нашим народам обоюдную пользу и практическую выгоду.

Славянские народы должны жить в дружбе, и сегодня нам необходимом делать на этом упор, помнить, что у нас одна история, и мы, по сути, одной крови. При этом надо и дальше развивать народную дипломатию, благодаря которой подобных встреч происходит все больше с каждым годом».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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