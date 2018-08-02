В Крыму почтальон оставила без пенсий 12 человек

В одном из сел Ленинского района сотрудник почты присвоила чужие пенсии.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымского Следкома, почтальон отделения почтовой связи Семисотка ОСП Керченский почтамт ФГУП «Почта Крыма» на протяжении трех месяцев ( с апреля по июль 2018 года) подделывала подписи 12 пенсионеров и забирала их социальные выплаты себе.

Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей. В отношении сотрудника почты возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение).

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до двух лет. Однако в связи с тем, что женщина полностью возместила материальный вред, то может отделаться судебным штрафом. Соответствующее ходатайство собираются направить в суд вместе с уголовным делом нечистого на руку почтальона.

Ленинский район, Оксана Мурзина

Ленинский район. Другие новости 02.08.18

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