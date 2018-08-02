Азиат пытался попасть в Крым по фальшивому украинскому паспорту

В крымском пункте пропуска «Джанкой» задержан гражданин одной из стран Средней Азии, прибывший из Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 46-летний иностранец приехал на полуостров из Херсонской области. Мужчина предъявил паспорт гражданина Украины, выданный в 2013 году, однако при проверке, выяснилось, что он поддельный.

По словам иностранца, до 2014 года он жил в Херсонской области, где на протяжении десяти лет трудился в одном из фермерских хозяйств. Мужчина состоял на консульском учете в Киеве. В 2012 году срок действия его паспорта истек. Понимая, что с этим документом он границу не пересечет, через криминальные каналы азиат приобрел паспорт гражданина Украины. Документ обошелся ему в 2 тысячи долларов США.

Свою вину гость из Азии признал. Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России Крыма.

Между тем, украинцы умудряются покупать паспорта намного дешевле. Для этого гражданам «Незалежной» не нужны криминальные связи. Объявления с контактами продавцов можно найти в Интернете. В среднем фальшивка обходится в 5 тысяч гривен, в рублях – около 12 тысяч, а некоторые находят и дешевле.

Джанкой, Анастасия Зук

Джанкой. Другие новости 02.08.18

В Крыму почтальон оставила без пенсий 12 человек. / Жители Симеиза: «Генплан Ялты нужен, чтобы избавиться от нас». / «Не уедем, пока не договоримся»: бизнесмены Словакии будут работать в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»