В Белогорском районе вспомнили о спиленных еще весной деревьях

В Белогорском районе судят местного жителя за уничтожение деревьев.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, в марте 2018 года в районе Межгорского участкового лесничества крымчанин незаконно спилил на дрова деревья породы ясень и боярышник. Ущерб лесному фонду оценили более чем в 150 тысяч рублей.

В отношении лесоруба было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Ему может грозить наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

В Керчи местная прокуратура также заинтересовалась вырубкой деревьев в городском парке отдыха «Молодежный» и по итогам проверки возбудила уголовное дело по части 1 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере). Отметим, что 5 деревьев спилили еще в ноябре прошлого года сотрудники муниципальной управляющей компании. Они мешали строительным работам в рамках реконструкции парка и, по словам начальника управления ЖКХ Керчи Вячеслава Карпова, были признаны аварийными.

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Прокуратура г. Керчи провела проверку исполнения требований законодательства в сфере охраны и содержания зеленых насаждений и возбудила уголовное дело. Установлен факт незаконной – без разрешительных документов, рубки деревьев на территории парка «Молодежный», где всего было противоправно уничтожено пять деревьев. Материалы проверки прокурором направлены в орган предварительного расследования для организации уголовного преследования. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в значительном размере). Ход расследования контролируется прокуратурой города.

Белогорский район, Оксана Мурзина

Белогорский район. Другие новости 02.08.18

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