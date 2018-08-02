Спрос на жилье в Крыму значительно упал

Рынок недвижимости в Крыму лихорадит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат впервые опубликовал данные о стоимости и жилья в Крыму и об изменении этих цен. Общей закономерности пока обнаружить не удалось

На первичном рынке жилья во II квартале по отношению к началу нынешнего года на 2% подорожали квартиры среднего качества, но в то же время чуть подешевело жилье улучшенной категории. Средняя цена за квадратный метр составила 56 тыс руб. На вторичном рынке квартиры низкого качества остались в той же цене, типовые средние в течение квартала подешевели значительно – на 9%, улучшенного качества тоже упали в цене, но на 4%. Средняя стоимость квадратного метра в старых домах составляет в Крыму, по данным официальной статистики, 53,7 тыс руб.

Надо учитывать, что стоимость квартир в разных городах Крыма может сильно различаться: в курортных, а особенно южнобережных, она значительно выше, чем в Джанкое.

После ажиотажного спроса в 2014 году интерес к покупке россиянами жилья в Крыму (и Севастополе) заметно упал. Цены, напротив, значительно выросли. По данным специализированного портала, посвященного недвижимости, количество запросов на покупку жилья на полуострове за прошедший год сократилось в среднем на треть.

В настоящее время на Avito размещено 14 тысяч объявлений на продажу квартир в Крыму и 6 тысяч – на аренду. Для сравнения: в Краснодарском крае эти показатели составляют соответственно 39 тысяч и 1 тысячу.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.08.18

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